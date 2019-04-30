Renault Kaptur получил новые комплектации

Российские дилеры Renault начали продажи кроссовера Renault Kaptur 2019 модельного года. Автомобиль получил улучшения во всех комплектациях, при этом цены на обновленный кроссовер остались без изменений. Так, Kaptur 2019 модельного года предлагается в четырех комплектациях (Life, Drive, Style, Extreme) и в лимитированной серии Play по цене от 944 тыс. рублей за версию с 1,6-литровым двигателем (114 л.с.) в паре с механической коробкой передач. Стоимость кроссовера c бензиновым двигателем 2,0 л (143 л.с.) стартует от 1 млн 139 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба французской марки.

Впервые на Renault Kaptur 2019 будут доступны полностью автоматические складывающиеся боковые зеркала с управлением на ключ-карте (при открытии/закрытии дверей). Также кроссовер получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность ее синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO (опция на версиях Life и Drive). Новое радио дает возможность управлять мультимедийной системой и получать важную информацию об автомобиле на экране смартфона (пробег и расход топлива, обзор пройденного расстояния и времени в пути, анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности). Благодаря встроенному плееру в приложении R&GO, можно производить со своего смартфона радио и музыку, совершать звонки через список контактов, принимать их и даже просить приложение прочитать входящие текстовые сообщения. Приложение R&GO запоминает последнее местоположение автомобиля после парковки помогает найти его с помощью систем навигации, установленных на смартфоне – Яндекс.Навигатор, Google Maps, CoPilot или Waze.

Кроме того, в феврале этого года Renault Kaptur перешел на новое поколение штатной мультимедийной системы MediaNav 4.0, которая поддерживает AndroidAuto и CarPlay. Учитывая высокий спрос на Kaptur Play c мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто, Renault теперь предлагает это мультимедийное решение в качестве опции для версий Style и Extreme по цене 30990 рублей. Используя сенсорный 8-дюймовый экран мультимедийной системы с технологией multi-touch с возможностью масштабирования как на планшете или смартфоне, клиент получают доступ к наиболее востребованным и популярным сервисам Яндекс, таким как Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода, стриминг Яндекс.Радио, голосовое управление и голосовой помощник, бесплатное онлайн-обновление платформы Яндекс.Авто и компонентов (в том числе карт в Яндеск.Навигаторе).

Также учитывая успех специальной версии Kaptur Extreme (с полностью светодиодной оптикой и динамическими указателями поворота и кожаной обивкой салона), вышедшей еще в 2017 году, теперь эта версия занимает место максимально оснащенной комплектации в линейке Kaptur. В ней расширяются цветовые комбинации с 5 до 10 вариаций цветов кузова, появляется новое сочетание бежевого цвета с черной крышей и 17’’ легкосплавными дисками в черном цвете. В интерьере появляется дополнительный выбор между классической черной и коричневой кожаными вариантами обивки сидений (без доплаты).

Кроме того, для других комплектаций становятся доступны ключевые элементы Extreme: эксклюзивный цвет «слоновая кость» (распространяется на все версии) и главное – полностью светодиодная головная оптика c технологией Pure Vision и динамическими указателями поворота становятся доступными в качестве опции на версии Style по цене 35990 рублей.

В лимитированной серии Play c 2019 года клиентам будет доступен не только яркий салон с красными элементами, но и более нейтральный вариант интерьера, выполненный в черном цвете. Также для Kaptur 2019 модельного года расширилась и улучшилась линейка персонализации интерьера. Для версий Drive и Style, помимо оранжевой персонализации, теперь доступен пакет Red с красными элементами в оформлении салона.

Напомним, производство кроссовера Renault Kaptur налажено на заводе Renault в Москве. C момента старта серийного производства модели Renault Kaptur в апреле 2016 года было произведено более 80 тыс. автомобилей.

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