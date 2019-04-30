Около 800 кроссоверов Nissan Terrano попали под отзыв в России

Компания «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» объявила об отзыве 771 кроссовера Nissan Terrano, произведенного c июля 2017-го по январь 2018 года. Причиной отзыва является то, что диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя могла быть неправильно установлена в процессе производства у поставщика. Это может привести к утечке вакуума в усилителе во время движения. В таких условиях возможно возникновение постороннего шума из тормозного усилителя. Также может потребоваться большее усилие при нажатии педали, и не исключено снижение эффективности торможения, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, замена тормозного усилителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте компания Nissan представила обновленные комплектации Terrano 2019 модельного года. Теперь начиная с комплектации Elegance Plus внедорожник получил системы Apple CarPlay и Android Auto. Стартовая цена на Nissan Terrano 2019 модельного года – от 1 млн 021 тыс. рублей без учета спецпредложений. Цена на внедорожник в комплектации Elegance Plus с решениями Apple CarPlay и Android Auto – от 1 млн 116 тыс. рублей. В максимальном исполнении Tekna с двигателем объемом 2,0 л и автоматической трансмиссией Nissan Terrano стоит от 1 млн 318 тыс. рублей.

Для Nissan Terrano по-прежнему доступны на выбор два двигателя – объемом 1,6 л (114 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.). При этом для версии с передним приводом 1,6-литровый двигатель агрегируется с 5-ступенчатой МКП, для полноприводной – с 6-ступенчатой МКП. Двигатель с рабочим объемом 2,0 л мощностью доступен для полноприводных модификаций в сочетании с механической или автоматической коробкой передач.

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