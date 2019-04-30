Число фото- и видеокамер на дорогах страны вырастет в два раза

До конца 2024 года число стационарных камер фото- и видеофиксации на региональных автодорогах России вырастет более чем в два раза, до 19 тыс. штук. Об этом в ходе пленарной дискуссии (в рамках конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года») заявил вчера заместитель председателя правительства России Максим Акимов.

По его словам, массовая установка таких камер является серьезным ресурсом на пути к снижению числа ДТП. При этом речь идет не столько о наказании лихачей, сколько о работе на профилактику. В качестве подтверждения своих слов Акимов привел статистику, на которую ссылается корреспондент «Грузовики и дороги», побывавший на конференции: по итогам 2018 года более 1300 аварийно-опасных участков перестали быть таковыми после установки камер.

О том, что ГИБДД, устанавливая подобные камеры , планирует больше работать на профилактику, пишет и «Коммерсант». В частности, на форуме пообещали предоставлять автомобилистам доступ к данным о расположении более 4 тыс. мобильных дорожных камер (пока водители через сервисы Яндекс могут видеть в навигаторах только места расположения стационарных комплексов). Акимов поручил разработать необходимую систему уже в этом году – также, как и систему, раскрывающую данные о местах концентрации ДТП, зонах проведения дорожных работ.

«За последние шесть лет мы добились прорывного результата – в два раза снизили смертность на дорогах. Работая над снижением аварийности, мы должны сделать все для сохранения 13 тысяч жизней до 2024 года – такую планку мы для себя ставим, такую задачу мы все вместе с вами решаем», – отметил зампред правительства.

О работе на профилактику ДТП в ходе форума рассказал и депутат ГосДумы Александр Васильев, координирующий проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». За два года с начала проекта пользователи добавили на интерактивную карту более 40 тыс. участков, или 35,5 тыс. км дорог. Из них 6,5 тыс. участков уже отремонтированы капитально, на 4,5 тыс. заделаны ямы, еще 2 тыс. добавлены в планы ремонта. Недавно у пользователей карты появилась новая возможность – отмечать очаги аварийности в своих населенных пунктах. Это места, где часто происходят однотипные ДТП.

«На основании обращений граждан, ответов на запросы в органы власти и ГИБДД, а также статистики мы составим отдельную карту с 1000 опасных мест по стране – по 10 – 20 очагов аварийности в каждом регионе. Эксперты выяснят, какие меры предпримут местные власти для ликвидации каждого очага, и проследят за реальным изменением уровня безопасности движения в каждом аварийно-опасном месте», – отметил Васильев. Он также рассказал о договоренности с ведущими транспортными вузами о том, чтобы они помогли регионам разработать эффективные меры для устранения аварийных очагов. По итогам года будут составлены библиотека положительных практик и рейтинг регионов с точки зрения того, как они работают с местами концентрации ДТП.