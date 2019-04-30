Стали известны подробности о кроссовере Haval F7 для России

В базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Haval F7, который первым встанет на конвейер завода Haval в Тульской области. Напомним, новинка стала серийным воплощением концепта HB-02, который был представлен в 2016 году в рамках автосалона в Пекине. Длина, ширина, высота автомобиля составляют 4620×1846×1690 мм соответственно. Колесная база (2725 мм) обеспечивает простор для пассажиров второго ряда.

Согласно ОТТС, линейка двигателей Haval F7 включает 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) или 2,0-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT. Оба силовых агрегата работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Новый Haval F7 имеет модификации с передним и полным приводом. Вне зависимости от модификации кроссовер имеет стойки McPherson спереди и двухрычажную подвеску сзади.

В оснащение Haval F7 буду входить система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», подогрев передних сидений, кондиционер, электрические стеклоподъемники. В числе опций также значатся система стабилизации, камеры кругового обзора, система экстренного торможения, вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, ксеноновые фары и люк.

Напомним, мировая премьера кроссовера Haval F7 состоялась на Московском автосалоне 2018. Модель унаследовала фирменную шестиугольную решетку радиатора с трехмерной структурой в форме сот, прогрессивный дизайн передней и задней оптики и стремительные линии кузова. Горизонтальный хромированный молдинг визуально объединяет задние фонари, подчеркивая ширину и обтекаемую форму задней части автомобиля. Устойчивость Haval F7 добавляет надежная конструкция выхлопной системы, расположенная довольно низко.

Спортивные гены молодежного кроссовера в салоне подчеркивают удобные эргономичные сиденья и трехспицевый кожаный руль с удобными и функциональными кнопками управления системами автомобиля. Приборная панель представляет собой 7-дюймовый полноцветный цифровой кластер, а центральный 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы высокого разрешения развернут по направлению к водителю.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Haval реализовали 1452 автомобиля, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Напомним, в настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9.

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