В Москве проходит главный форум по автомобилям с пробегом – «Used Cars Forum – 2019»

Сегодня, 24 апреля, в Москве на территории «AEROSTAR HOTEL MOSCOW» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит форум по рынку автомобилей с пробегом «Used Car Forum – 2019».

Лучшие эксперты рынка поделятся своими знаниями и практическим опытом, а у частники смогут получить актуальную информацию о трендах рынка, кейсах, IT-решениях по следующим темам:

- Анализ рынка автомобилей с пробегом, его объемов, динамики, структуры и тенденций развития.

- Панельная дискуссия «Карта рынка автомобилей с пробегом в РФ», в ходе которой участники рынка смогут озвучить запросы друг другу и сформировать «дорожную карту» для эффективного взаимодействия.

- Сессия блиц-докладов «Инструменты и IT-решения для бизнеса автомобилей с пробегом».

- Как выжить дилеру в условиях кризиса? Дилерский опыт.

Кроме того, в рамках форума пройдет вручение 5-й ежегодной премии «Used Car Awards – 2019», присуждаемой аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Следите за нашими новостями и узнаете, какие марки в России наиболее успешно развивают направление автомобилей с пробегом!

Быстро узнать стоимость автомобиля на вторичном рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».