Genesis представил концепт-кар Mint Concept

Бренд Genesis в рамках Нью-Йоркского автосалона представил концепт-кар Mint Concept, который демонстрирует новый подход к премиальному городскому автомобилю. Новая концептуальная модель стала результатом совместной работы дизайн-центров Genesis в Европе, Азии и Северной Америке.

Как сообщает пресс-служба Genesis, экстерьер и интерьер Mint Concept демонстрируют, как определяющие дизайн Genesis характерные черты могут быть адаптированы для двухдверного, двухместного и имеющего весьма малые габариты автомобиля. Концепт окрашен в матово-зеленый цвет Hunter Green. Кузов Mint Concept трехобъемный, однако передняя и задняя часть весьма малы, до минимума сведены и передний, и задний свесы.

Вместо традиционного багажника с открывающейся сзади крышкой, в Mint Concept предусмотрена вместительная задняя полка, рассчитанная на периодическое применение по мере необходимости. Доступ к заднему отсеку обеспечивают боковые люки-дверцы «гильотинного» типа, причем погрузочная высота невелика, что позволяет легко загружать и доставать багаж. Интерьер Mint Concept предлагает достаточно места для хранения необходимых в повседневной жизни предметов. Разъем, обеспечивающий подключение к зарядным станциям, расположен сзади по центру.

В качестве определяющего элемента дизайна интерьера также хорошо заметен узор G-Matrix. Он проявляется и на тонкой темно-серой баллюстраде по всей ширине пассажирского салона, и в качестве повторяющегося рисунка в оформлении пола и багажного отсека. Центральная консоль-подлокотник, на которой разместилась рукоятка основного управления, может быть сложена, превратив будто парящие в воздухе передние сиденья в диван. Возможность автоматического поворота приборной панели и сиденья делает посадку в автомобиль и выход из него намного удобнее.

Руль имеет продолговатую форму и окружен шестью информационными экранами пользовательского графического интерфейса, имеющими корпус и отделку «под медь». Эти приборы по отдельности выводят требующую внимания информацию о наиболее важных функциях и системах автомобиля. Седьмой экран, утопленный по центру руля, отображает первичную информацию, позволяя водителю сосредоточиться на дороге.

В основе силовой установки – электрическая аккумуляторная батарея с высокой плотностью заряда, обеспечивающая расчетный запас хода до 320 км на одной зарядке и возможность быстрой подзарядки от источника мощностью 350 кВт.

До конца 2021 года модельный ряд Genesis будет насчитывать шесть моделей, включая кроссовер и спортивное купе.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в марте 2016 года. С марта 2017-го у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, а в апреле прошлого года бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. В первой половине 2019 года на российском рынке появится обновленный представительский седан Genesis G90.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры реализовали 609 автомобилей, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Какие модели иномарок можно ждать на российском рынке мае 2019 года – смотрите в «Календаре новинок».