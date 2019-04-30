В МВД обещают ужесточить контроль за техосмотром автобусов. И не только это

Министерство внутренних дел планирует ужесточить технический осмотр автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова заместителя главы министерства Александра Горового, который выступил сегодня на конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года». Горовой также предложил усилить ответственность юрлиц за нарушения в данной сфере: «Нужны «гильотины» на те виды бизнеса, где есть риски для трагедий, они должны нести наиболее серьезную ответственность, вплоть до уголовной».

Напомним, в отличие от легкового транспорта, техосмотры автобусов ГИБДД планирует вернуть под свой контроль и возможно даже проводить их не один, а два раза в год. По слухам, в ведомстве готовится новый законопроект, в который заложено много новшеств по ужесточению контроля за общественным транспортом, в том числе и проведение техосмотров автобусов с подключением системы ГЛОНАСС.

Очевидно, уже в ближайшее время нас ждет немало изменений Правил дорожного движения, связанных с безопасностью и снижением ДТП. Это и вопросы, связанные с состоянием дорог, со скоростным режимом (есть предложения на отдельных участках дорог повысить скоростной порог, на других – понизить) и перевозками детей, с подготовкой водителей, оказанием помощи пострадавшим и многое другое.

Перед обществом, министерствами и ведомствами поставлена задача – снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности). Об этом в приветственном слове конференции напомнил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Михаил Черников.

Сегодня и завтра на конференции «Безопасная дорога» представители МВД России, Минтранса, Росавтодора и других министерств и ведомств рассматривают вопросы, связанные с обеспечением безопасности на дорогах. В центре внимания пленарного заседания и 10 круглых столов – темы развития интеллектуальных транспортных систем и их роль в повышении безопасности дорожного движения, формирование культуры безопасного участия в дорожном движении у детей и молодежи, проблематика пассажирских и грузовых перевозок, многое другое.

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