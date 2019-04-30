АВТОВАЗ выходит на рынок Монголии

АВТОВАЗ начинает продажу автомобилей на рынке Монголии, где подписал контракт с местным партнером «Руссо Моторс». Первый дилерский центр открылся в городе Улан-Батор, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В настоящий момент LADA в Монголии представлена тремя моделями, это седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW Cross и трехдверная LADA 4х4. До конца года LADA в сотрудничестве с «Руссо Моторс» планирует начать продажи моделей LADA XRAY Cross и пятидверной LADA 4x4, а также автомобилей семейств LADA Granta и LADA Largus.

Как заявил директор по экспорту АВТОВАЗа Макс Миссана, сегодня у компании амбициозные планы развития на монгольском рынке. В случае возобновления российских государственных программ поддержки логистики экспорта, LADA может достичь в среднесрочной перспективе до 15% рынка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году АВТОВАЗ отправил на экспорт 38052 автомобиля LADA – на 57% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными внешними рынками для российской марки остаются Казахстан (13192 машин, +51%) и Белоруссия (10464 автомобиля, +182%). Кроме того, в прошлом году АВТОВАЗ начал поставки автомобилей LADA на Кубу, в Чили и Тунис. В целом автомобили LADA в 2018 году продавались в 34 странах мира. Самой продаваемой моделью на экспортных рынках впервые стала флагманская LADA Vesta.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».