Доля производства иномарок в РФ превысила 70%

В 2018 году на российских автозаводах было выпущено свыше 1,2 млн иномарок, что на 15% больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в специальном отчете «Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Таким образом, по итогам прошлого года на долю иномарок пришлось 70,3% от всего объема производства автомобильной техники в нашей стране. Эксперты также отмечают, что этот показатель впервые за 4 года поднялся выше отметки в 70% – в последний раз столь высокий результат был зафиксирован в 2014 году (73%).

Какие модели иномарок можно ждать на российском рынке мае 2019 года – смотрите в «Календаре новинок».