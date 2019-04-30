24.04.19 Прочитали 829 раз

Доля производства иномарок в РФ превысила 70%

Доля производства иномарок в России превысила 70%

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы
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В 2018 году на российских автозаводах было выпущено свыше 1,2 млн иномарок, что на 15% больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в специальном отчете «Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ». 

Таким образом, по итогам прошлого года на долю иномарок пришлось 70,3% от всего объема производства автомобильной техники в нашей стране. Эксперты также отмечают, что этот показатель впервые за 4 года поднялся выше отметки в 70% – в последний раз столь высокий результат был зафиксирован в 2014 году (73%).

Какие модели иномарок можно ждать на российском рынке мае 2019 года – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили автобусы производство легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили иномарки россия российский автопром

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