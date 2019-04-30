У Toyota в ближайшие три года появится новый кроссовер

На автосалоне в Нью-Йорке глава Toyota North American Group Джек Холлис в интервью порталу MotorTrend рассказал о планах бренда на ближайшие три года. За это время компания готовится представить 12 новых или рестайлинговых моделей, в числе которых - новый компактный полноприводный кроссовер.

По словам г-на Холлиса, иногда вместо того, чтобы осваивать новые сегменты, разумнее сделать упор на те «горячие сегменты», в которых уже есть ваш представитель. «Каннибализации продаж не произойдет, если автомобили будут «дополнять» друг друга, - сказал Холлис. - Как правило, конечным результатом является увеличение продаж».

Новый кроссовер займет место между RAV4 и CH-R. Возможно, он станет чуть шире и выше по сравнению с хэтчбеком CH-R и при этом однозначно будет иметь полный привод. Кроме того, цена новинки будет находится в другом ценовом диапазоне. Напомним, что в России модель Toyota RAV4 можно приобрести от 1 616 тыс. руб., цена на моноприводный кроссовер CH-R начинается от 1 367 тыс. руб.

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