Через дилерскую сеть Volkswagen в РФ за год было реализовано почти 46 тысяч автомобилей с пробегом

В 2018 году российские дилеры Volkswagen передали клиентам 45 909 автомобилей с пробегом. Как сообщили аналитическому агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе немецкого производителя, более трети от этого количества (16 809 шт.) являются моделями Volkswagen. Кроме этого, 5 904 проданных автомобиля различных марок сертифицированы по программе послегарантийной поддержки Das WeltAuto.

Напомним, совсем недавно Volkswagen запустил обновленный сайт программы (www.dasweltauto.ru), который дал клиентам возможность найти лучшие предложения о покупке автомобилей с продленной гарантией, ознакомиться со списком дилеров, участвующих в акции, а также получить другую необходимую информацию о Das WeltAuto.

Все автомобили, участвующие в программе Das WeltAuto, проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen. Послегарантийная поддержка составляет 12 месяцев. Если автомобиль еще находится на заводской гарантии, то после ее окончания клиент получает дополнительный год гарантии. При дальнейшей продаже автомобиля послегарантийная поддержка продолжает действовать и покрывает затраты на ремонт различных поломок на неограниченную сумму*.

Участниками программы Das WeltAuto являются более 100 дилеров марки Volkswagen. При этом действие Das WeltAuto не ограничивается пределами России: клиенты могут осуществлять ремонт по программе во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в странах Евросоюза, а также в Белоруссии и Казахстане.

Выяснить, почему одни автомобили с пробегом популярнее других, можно на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве.

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*Стоимость единовременного ремонта не может превышать стоимость автомобиля