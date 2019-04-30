Более 10 тысяч автомобилей Peugeot и Citroen попали под отзыв в России

Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 10368 автомобилей Peugeot и Citroen. Так, отзыву подлежат 10335 автомобилей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006-го по август 2015 года. Причиной отзыва является клеевое крепление стекла задней двери, которое может не обеспечивать прочности сборки, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена проверка стекла задней двери и, при необходимости, приклеивание петель к стеклу.

Кроме того, отзыву подлежат 32 автомобиля Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Spacetourer и Jumpy, реализованных с августа 2017-го по октябрь 2018 года. Причиной отзыва являются резьбовые крепления задней подвески, которые могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом завода-изготовителя. На автомобилях будет выполнена замена резьбовых креплений задней подвески.

Также отзыву подлежит 1 автомобиль Peugeot Traveller, реализованный в апреле 2018 года. Причиной отзыва является крепление рулевого механизма, которое может отличаться от предусмотренного заводом-изготовителем. На автомобиле будет выполнена переустановка рулевого механизма. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 1230 автомобилей Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer и Citroen Jumpy, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва стали резьбовые крепления передней подвески, которые могут быть затянуты ненадлежащим моментом. На автомобилях должна быть выполнена замена резьбовых соединений. Также отзыву подлежали 1236 автомобилей марки Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Citroen Jumpy, реализованных с августа 2017-го по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва стало то, что при эксплуатации с превышением установленной изготовителем максимальной массы и (или) на дорогах общего пользования (пересеченная местность, офф-роад, условия бездорожья), покрытие которых имеет существенные дефекты, значительные нагрузки на переднюю подвеску в отдельных случаях могут приводить к ослаблению уровня затяжки шаровых опор рычагов передней подвески. На автомобилях должно быть выполнено обеспечение уровня затяжки шаровых опор путем нанесения стопорящегося состава и увеличения момента затяжки. При обнаружении во время проведения работ ослабления затяжки шаровых опор, будет произведена замена шаровых опор. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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