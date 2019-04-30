Петербургский автопром замахнулся на рекорд 6-летней давности

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в первом квартале 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 93 тыс. легковых автомобилей, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В марте автозаводы выпустили 32 тыс. машин – на 11% больше, чем за первый месяц весны 2018 года. Это лучшая динамика производства по итогам одного месяца в этом году.

По сравнению с прошлым годом завод Hyundai незначительно увеличил свою долю в общем объеме выпуска автомобилей в Петербурге. В первом квартале она составила 66,5% (по итогам прошлого года 65,5%). Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», петербургский завод Hyundai по итогам первого квартала 2019 года выпустил 61900 автомобилей, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. На долю Toyota приходится более 18%, а Nissan – более 15%.

«В начале года самый высокий спрос отмечен на автомобили, выпускаемые на заводе Nissan. Во многом, это связано с результатами марта, когда заметно выросли продажи моделей X-Trail и Qashqai, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Если динамика производства сохранится на уровне прошедших трех месяцев, то по итогам года можно ожидать рекордного показателя по выпуску машин за всю историю развития петербургского автопрома. Но пока такой прогноз выглядит слишком оптимистичным».

Рекорд по объему производства автомобилей в Петербурге был зафиксирован в 2013 году. Тогда четыре городских автозавода (с учетом GM) выпустили 392900 машин.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей вянваре-марте составила 24,2% (год назад – 23,7%).

Семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в Топ-25 самых популярных машин в России по итогам первых трех месяцев 2019 года. Это KIA Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. В первом квартале общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 2% по сравнению с показателем января-марта 2018 года.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей –Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.