Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу

Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» ранее уже сообщало, что прежде эта норма распространялась только на владельцев, машины которых находятся в розыске. Причем только на период, пока этот розыск ведется. Факт угона транспортного средства и продолжения розыскных мероприятий сотрудниками МВД необходимо было подтверждать налоговым органам каждый год. При этом, если розыск прекращался (у поисков есть свои ограниченные нормативами временные сроки), а автомобиль не нашелся – владельцам приходилось снимать его с учета или начинать платить налог.

Теперь в статью 358 Налогового кодекса депутаты внесли изменения, и от налога освободили «транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано».

Судя по вышедшим публикациям в СМИ, у многих журналистов возник вопрос – с какого времени данный закон вступает в силу. Как правило, в документах такого уровня указывается конкретная дата или конкретный временной промежуток, иногда пишется «с момента опубликования». Так вот в данном подписанном президентом Постановлении четко сказано: «с момента принятия». Напомним, даты прохождения документом согласования: 4 апреля 2019 года Закон был принят Государственной Думой в третьем чтении, 10 апреля – одобрен Советом Федерации, 15 апреля – подписан Президентом РФ и в этот же день опубликован. Таким образом, он уже вступил в силу.

Сумма транспортного налога зависит от характеристик автомобиля. А сколько стоит сам автомобиль, если он уже не первый год вам служит? Узнайте актуальную цену на свой автомобиль за 1 минуту с помощью калькулятора "Оценка авто".