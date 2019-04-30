23.04.19 Прочитали 2738 раз

58% российского парка легковых автомобилей – старше 10 лет

58% российского парка легковых автомобилей – старше 10 лет

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России
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В ходе подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что на начало года в нашей стране насчитывалось 25,4 млн машин, пребывающих в возрасте старше 10 лет. Это составляет 58% всего легкового автопарка РФ.

Если рассматривать парк иномарок, то он более молодой. Так, лишь 47% легковых автомобилей зарубежных брендов, зарегистрированных в России, были выпущены до 2009 года.

А вот парк машин отечественных марок является довольно старым. К примеру, 74% автомобилей LADA имеет возраст старше 10 лет, в то время как у легковых машин других отечественных брендов («УАЗ», «ГАЗ», «Москвич» и др.) этот показатель и вовсе достигает 89%.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили парк иномарки россия отечественный марки lada

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