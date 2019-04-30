Группа PSA подала заявку на СПИК

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ. Целью СПИКа является поддержка развития в России брендов концерна PSA и модернизация производства, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Локальное производство – это часть долгосрочной стратегии развития в России и приоритет для Группы PSA. Мы готовы инвестировать в российскую экономику благодаря развитию новых проектов и внедрению новых технологий, расширению производства и экспорта. Потенциал нашего завода в Калуге и высококачественное производство будут способствовать успешному развитию автомобильной индустрии в России», – заявил Яник Безар, генеральный директор Группы PSA, регион Евразия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Группа PSA, которая в феврале 2019-го, объявила о возвращении Opel на российский рынок, в четвертом квартале 2019 года начнет производство на заводе «ПСМА Рус» в Калуге минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro Transporter. Напомним, в марте прошлого года на предприятии началось производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. В апреле на калужском конвейере также появились пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Коммерческие автомобили выпускаются на одной линии с легковыми седанами Группы PSA: Citroen C4 Седан и Peugeot 408. В организацию сборки коммерческих автомобилей было вложено 70 млн евро. В связи с расширением модельного ряда калужский завод «ПСМА Рус» с марта 2018 года перешел на двухсменный график работы, для чего на предприятии созданы 440 дополнительных рабочих мест.