Более 52 тысяч автомобилей Subaru попали под отзыв в России

Компания «Субару Мотор» объявила об отзыве 52043 автомобилей Subaru. Так, отзыву подлежат 12723 автомобиля Subaru Impreza, XV, Forester и BRZ, реализованных в 2012–2014 годах. Причиной отзыва является возможное усталостное разрушение клапанной пружины двигателя моделей FB20 и FA20. На автомобилях необходимо произвести замену клапанных пружин двигателя, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Кроме того, отзыву подлежат 39320 автомобилей Subaru Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester, реализованных в 2009–2016 годах. Причиной отзыва является газообразный силикон, который потенциально может попасть в автомобиль с различными потребительскими товарами (кондиционер для белья, влажные салфетки, дезодорант, спрей для волос, крем для рук, солнцезащитный крем, антистатический спрей, косметика, смазки и т.д.), может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости. В результате, из-за нарушения контакта в выключателе проявляются следующие симптомы. Во время движения загораются предупреждающая лампа системы EyeSight и предупреждающая лампа системы VDC (для автомобилей, оснащенных системой EyeSight или системой VDC), а стоп-сигналы не загораются. На парковке двигатель не запускается (для автомобилей, оснащенных функцией запуска/остановки двигателя при помощи кнопки, а также рычаг селектора не переводится из положения «P» (только автомобили с AT/CVT).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Subaru реализовали 529 автомобилей – на 8% больше, чем годом ранее. По итогам первого квартала 2019 года продажи Subaru в нашей стране составили 1632 машины, что соответствует уровню годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester. Стоит также отметить, что в прошлом месяце российские дилеры Subaru начали прием заказов на седан Subaru Legacy 2019 модельного года. Новинка представлена в двух комплектациях: 2.5i-S стоимостью 2 млн 229 тыс. рублей и 2.5i-S ES стоимостью 2 млн 379 тыс. 900 рублей.