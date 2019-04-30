«Группа ГАЗ» запустила специальные программы на покупку автобусов «Вектор Next»

«Группа ГАЗ» объявила о старте специальных программ на покупку автобуса «Вектор Next». Программы действуют во всех дилерских центрах автобусной техники «Группы ГАЗ» до конца второго квартала 2019 года. Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», приобрести новинку по специальным ценам можно в рамках шести программ. Скидки по объявленным программам не суммируются между собой, но могут суммироваться со скидками по государственным программам поддержки.

Специальная программа беспроцентной рассрочки на 2 года автобусов «Вектор Next» представляет собой частичную компенсацию производителем затрат на привлечение заемных денежных средств. Минимальный авансовый платеж составляет 35% стоимости автобуса. Партнерами данной программы выступают ООО «Элемент Лизинг», АО «ВТБ Лизинг», ОАО «ВЭБ Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Стоун XXI».

Фирменная программа «Группы ГАЗ» по утилизации старой колесной техники предполагает предоставление производителем скидки клиенту на приобретение новых автобусов семейства «Вектор Next» взамен подержанных машин. Максимальный размер скидки по данной программе составляет 250 тыс. рублей за единицу транспорта.

Программа «Фирменный лизинг автобусов «Вектор Next» предусматривает возможность покупки автобуса «Вектор Next» без переплаты или с существенной экономией. Минимальный авансовый взнос покупателя по программе составляет 10% стоимости выбранной модели, максимальный – 50%. Сроки лизинга – от года до пяти лет. Партнерами данной программы выступают ООО «Элемент Лизинг», АО «ВТБ Лизинг», ОАО «ВЭБ Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Стоун XXI».

Программа «Скидки за количество» позволяет получить экономию до 125 тыс. рублей на каждую единицу транспорта при покупке пяти и более автобусов. Данная программа дает возможность заранее просчитать размер сэкономленных средств при покупке новой техники.

Программа Test-Bus разработана специально для максимально полного ознакомления покупателей с потребительскими и эксплуатационными свойствами автобусов «Вектор Next». Оценить все преимущества данной модели можно до совершения покупки, в режиме тестовой эксплуатации. Предоставление автобусов по программе Test-bus осуществляется на условиях договора изучения эксплуатационных качеств модели. Срок тестовой эксплуатации – от 15 до 30 дней.

Программа «Автоматическая коробка передач за полцены» предусматривает компенсацию стоимости дополнительной опции. Итоговая скидка за установку на машинах «Вектор NEXT» АКПП составляет 250 тыс. рублей за единицу транспорта.

Автобус «Вектор Next» рассчитан на перевозку от 43 до 53 пассажиров, имеет улучшенную эргономику водительского места, раздельную систему кондиционирования салона и усовершенствованную систему шумоизоляции. Машина оснащается четырехцилиндровым двигателем ЯМЗ мощностью 150 л.с. экологического стандарта «Евро-5». «Вектор Next» оснащен новой оптикой и мягкой подвеской. Автобус имеет эффективный показатель по минимальному радиусу разворота – 6,7 м. Модернизированное шасси обеспечивает приспособленность модели к передвижению по дорогам с различным покрытием. Пневматическая тормозная система с дисковыми вентилируемыми тормозными механизмами передних и задних колес и ABS гарантирует надежное замедление автобуса в любых дорожных условиях, антипробуксовочная система (ASR) существенно упрощает управление в условиях недостаточного сцепления колес с дорожным покрытием. Автобус «Вектор Next» имеет множество комплектаций и в зависимости от компоновки салона может работать на городских, пригородных и междугородных маршрутах.