«Автомир» в 2018 году показал опережающий рост по всем ключевым бизнес-направлениям

Компания «Автомир» по итогам 2018 года реализовала 72143 новых автомобиля, из которых 70925 машин было реализовано в России и 1218 – в Казахстане. Рост продаж «Автомира» в России по сравнению с 2017 годом составил 22,3%, существенно превысив темп роста российского рынка новых автомобилей (+12,8%), сообщает пресс-служба дилера. Доля федерального рынка компании увеличилась с 3,6% до 3,9%, доля столичного рынка составила 7,7%. Оборот «Автомира» достиг 130,3 млрд рублей, что на 34% больше чем в 2017 году (97,2 млрд рублей).

Продажи автомобилей с пробегом в прошлом году выросли на 34,8% и достигли 36347 штук. Объем продаж автомобилей с пробегом впервые превысил половину от продаж новых автомобилей.

Торговая сеть компании состоит из 46 объектов, мульти- и монобрендовых дилерских центров: 16 московских, 27региональных объектов в России и 3 в Казахстане.

«Автомир» стремится оптимизировать торговые площади и получать новые франшизы динамично развивающихся марок для размещения их в рамках существующей сети центров. Так, в течение 2018 года начали работать 4 новых форматных центра продаж в Москве и 2 в регионах. Общее количество франшиз достигло 89.

Сервисный и гарантийный парк на фоне стагнации продаж последних лет не показывает тенденций роста. При этом доход слесарного направления «Автомира» в 2018 году был увеличен на 11%. Повышение эффективности сервисной деятельности связано с развитием CRM-технологий, направленных на сопровождение и удержание клиентов собственной сервисной базы.

В 2019 году компания не рассчитывает на рост рынка и продолжает придерживаться сдержанного подхода к инвестициям, избегая экстенсивного пути развития. «Опережающий темп роста компании в 2018 году был обусловлен реализацией ряда технологий в области работы с трафиком, логистикой и ценообразованием. Мы делаем ставку на современные автоматизированные подходы ведения бизнеса, а централизация управления дает нам возможность оперативно масштабировать эффективные решения. Опираясь на внутренние резервы, мы рассчитываем сохранить высокий темп роста в 2019 году», – заявил генеральный директор ГК «Автомир» Николай Груздев.

Компания «Автомир», основанная в 1993 году, является одним из ведущих игроков на российском авторынке. Сегодня в ее дилерском портфеле 18 автомобильных брендов: Audi, Chevrolet Niva, Citroen, Datsun, Ford, Hyundai, Infiniti, KIA, LADA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen. Помимо столицы, компания работает в 24 регионах (Санкт-Петербург, Брянск, Воронеж, Самара, Ярославль, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск, Сургут, Новокузнецк, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород).

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