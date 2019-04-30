Volkswagen запустил в России новый сайт по автомобилям с пробегом

Компания Volkswagen запустила обновленный сайт программы www.dasweltauto.ru, который дает клиентам возможность найти лучшие предложения о покупке автомобилей с продленной гарантией, ознакомиться со списком дилеров, участвующих в акции, а также получить другую необходимую информацию о программе Das WeltAuto.

Послегарантийная поддержка составляет 12 месяцев, сообщает пресс-служба Volkswagen. Если автомобиль еще находится на заводской гарантии, то после ее окончания клиент получает дополнительный год гарантии. При дальнейшей продаже автомобиля послегарантийная поддержка продолжает действовать и покрывает затраты на ремонт на неограниченную сумму (Стоимость единовременного ремонта не может превышать стоимость автомобиля)

Как отмечается, Das WeltAuto минимизирует риски при покупке автомобиля с пробегом, гарантирует его высокое качество, прозрачность истории предыдущего владения и эксплуатации. Все автомобили проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen. Кроме того, владельцы приобретенных в рамках программы автомобилей могут воспользоваться профессиональной технической поддержкой Volkswagen 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Действие Das WeltAuto не ограничивается пределами России: клиенты могут осуществлять ремонт по программе во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в странах Евросоюза, а также в Белоруссии и Казахстане

Российские дилерские центры марки Volkswagen демонстрируют стабильно высокий уровень продаж автомобилей с пробегом по программе Das WeltAuto. Участниками программы Das WeltAuto являются более 100 дилеров марки Volkswagen. В 2018 году дилеры марки передали клиентам 45909 автомобилей с пробегом, 16809 из них являются моделями Volkswagen. При этом 5904 проданных автомобиля различных марок сертифицированы по программе послегарантийной поддержки Das WeltAuto.

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