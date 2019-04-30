Haval продолжает расширять дилерскую сеть в России

Компания «Хавейл Мотор Рус», официальный дистрибьютор Haval в России, объявила об открытии новых дилерских центров в шести городах: Твери, Нижнем Новгороде, Альметьевске, Липецке, Старом Осколе и Сыктывкаре. На данном этапе проведен технический запуск дилерских центров Haval, где уже сейчас предоставляется полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей бренда, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Как отмечается, среди обязательных требований к центрам – удобное расположение, современное оснащение и высокий уровень сервиса, отвечающий международным стандартам бренда Haval.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Haval реализовали 1452 автомобиля, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Напомним, в настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9, но уже в ближайшие месяцы модельный ряд Haval дополнится новым кроссовером F7, потенциальным бестселлером марки. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области, чей запуск состоится весной 2019 года. В ближайшем будущем на предприятии также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».