Audi открыла новый дилерский центр в Санкт-Петербурге

Компания Audi Россия открыла новый дилерский центр в Санкт-Петербурге – Ауди Центр Лахта, входящий в один из крупнейших автомобильных холдингов Северо-Западного региона «Максимум». Современный дилерский центр оказывает клиентам полный спектр услуг по продаже и техническому обслуживанию автомобилей Audi, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Ауди Центр Лахта входит в состав одного из крупнейших в Северо-западном федеральном округе автомобильного холдинга «Максимум», который по итогам 2018 года занял первое место в России по темпам роста объемов продаж. Бренд Audi стал седьмым в портфеле холдинга.

Общая площадь нового дилерского центра, выполненного в корпоративном стиле Audi, составляет 3002 кв.м. Просторный шоу-рум, занимающий площадь 985 кв.м, позволяет представить весь модельный ряд марки Audi. Помимо новых автомобилей, клиентам предлагается широкий выбор сертифицированных автомобилей с пробегом, которые реализуются в рамках программы Audi с пробегом: plus. Ауди Центр Лахта оказывает также полный спектр финансовых услуг и занимается обслуживанием корпоративных клиентов на уникальных условиях.

В сервисной зоне площадью более 1071 кв.м расположены 14 современных постов. Здесь специалисты компании проводят все виды работ по обслуживанию и ремонту автомобилей марки с четырьмя кольцами в строгом соответствии с высокими стандартами качества Audi. Также в новом дилерском центре для клиентов предусмотрено уютное кафе и детская зона. Для посетителей дилерского центра предусмотрена удобная парковка на 52 автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Audi реализовали 3363 автомобиля, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.

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