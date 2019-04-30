Авторынок Украины в марте вырос на 15%

Пока украинцы выбирали себе нового президента, состоялось еще одно приятное для них событие. Так, в первый весенний месяц автомобильный рынок соседней страны показал рост.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 7,2 тыс. единиц, что на 14,9% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидером украинского рынка по-прежнему является Renault – в прошлом месяце французский бренд реализовал 1053 автомобиля, что на 59,3% больше, чем в марте 2018-го. На второй строчке находится японская Toyota, продажи которой снизились на 4% до 836 экземпляров. На третьем месте – корейская марка KIA (702 шт.), показатель которой вырос в 3,2 раза. За ней следует японский Nissan c результатом в 567 единиц (+33,1%), а замыкает пятерку лидеров немецкий Volkswagen (476 шт.; +14,4%).

Самой популярной моделью украинского рынка в марте нынешнего года стал кроссовер KIA Sportage (541 шт.), объем реализации которого увеличился в 6 раз. Далее в рейтинге следуют еще два представителя сегмента SUV – Renault Duster (443 шт.; +88,5%) и Toyota RAV4 (382 шт.; +58,5%). Кроме них, в ТОП-5 здесь попадают седан Renault Logan (279 шт.; +80%) и кроссовер Nissan X-Trail (248 шт.; +26,5%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», авторынок Украины растет уже второй месяц подряд и по итогам 1 квартала 2019 года он тоже вышел «в плюс». Так, за период с января по март его объем достиг 18,4 тыс. единиц, показав рост на 2,5%.

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