KIA объявила цены на Soul нового поколения

Российские дилеры KIA с 3 июня начнут продажи нового, третьего поколения KIA Soul. Новинка будет представлена в одиннадцати комплектациях, в том числе и в спортивной версии GT Line, по цене от 1 млн 029 тыс. 900 рублей до 1 млн 629 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Напомним, мировая премьера абсолютно нового Soul состоялась в ноябре 2018 года на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. KIA Soul третьего поколения, построенный на новой модульной платформе K2, стал на 56 мм длиннее предшественника (колесная база увеличилась на 30 мм), ширина и высота остались прежними. Габариты нового Soul составляют (ДхШхВ) 4197 x 1801 x 1600 мм. Дверь багажного отсека стала шире, уменьшилась погрузочная высота, увеличился объем багажника.

На российском рынке новый KIA Soul будет представлен с тремя вариантами бензиновых двигателей: два атмосферных, объемом 1.6 MPI (120 л.с.) и 2.0 MPI (147 л.с.) литра, а также турбонаддувный 1.6T-GDI (200 л.с.). Трансмиссий также будет три: 6-ступенчатая «механика», автоматическая коробка передач с шестью передачами и 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, предназначенная для самой мощной версии Soul – GT Line.



Вне зависимости от комплектации новый Soul оснащается дисковыми передними и задними тормозами, ABS, системой курсовой устойчивости ESC, интегрированной системой активного управления VSM, ассистентом экстренного торможения BAS, ассистентом старта на подъеме НАС, системой мониторинга давления в шинах TPMS. Все Soul имеют 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и шторки по длине салона, а также иммобилайзер, центральный замок с функцией блокировки дверей при начале движения, механический стояночный тормоз.

Новый Soul оснащается мультифункциональным рулевым колесом c возможностью регулировки положения руля по высоте и вылету. Спинки задних сидений во всех комплектациях имеют возможность складывания в пропорции 60:40. Предусмотрена возможность установки детского кресла при помощи креплений Isofix. Удобство использования багажного отсека повышают возможность установки пола багажника в двух разных уровнях и крючки для крепления фиксирующей багаж сетки.

Стоит отметить, что версия Soul GT Line в отличие от остальных комплектаций модели не оснащается рейлингами на крыше и люком, имеет оригинальный дизайн переднего и заднего бампера и колесных дисков, красные декоративные вставки, сдвоенную выхлопную трубу и глянцевую отделку решетки радиатора с хромированной окантовкой. Технически самая мощная версия Soul отличается также увеличенной размерностью передних тормозных дисков. Сиденья имеют комбинированную отделку из кожи и ткани с красной прострочкой, также красную контрастную прострочку имеют отдельные элементы отделки салона. Устанавливается спортивный руль GT Line с усеченной в нижней части формой обода.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года продажи KIA Soul на российском рынке составили 3796 автомобилей, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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