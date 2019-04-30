Водителям Яндекс.Такси теперь будут присваивать «бронзу», «серебро», «золото» или «платину»

С сегодняшнего дня (22 апреля) Яндекс.Такси в ряде городов России запускает программу поощрений для своих водителей. Выполняя без нареканий пассажиров определенное количество заказов, водитель этого такси теперь будет получать определенный уровень - «бронзу», «серебро», «золото» и «платину».

По задумке организаторов программы, каждый из этих уровней гарантирует дополнительные финансовые преимущества и стимулирует таксистов работать без простоев, обслуживать своих клиентов быстро и аккуратно, повышая свой личный рейтинг. Самые активные и «продуктивные» смогут таким образом экономить несколько тысяч рублей в месяц. С апреля оценить программу поощрений смогут водители Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калуги, Краснодара, Красноярска, Ставрополя и Тольятти, а к середине лета она заработает во всех городах, где работает сервис.

Немного о механизме ее действия. Как сообщает пресс-служба «Яндекс.Такси», при приеме на работу водители оформляют себе банковскую карту Альфа-Банка или Яндекс.Деньги. Она позволяет получать кэшбэк в рублях на всех заправках, мойках, химчистках, ремонтных мастерских и ресторанах быстрого питания. Предварительные расчеты, проведенные в разных регионах России, показали, что такая карта дает возможность человеку экономить в месяц около 3000 рублей.

За каждую поездку водителю начисляется от 3 до 6 баллов. В конце месяца все баллы складываются, человеку присваивается определенный уровень в программе, и он может в следующем месяце начать пользоваться преимуществами карты. Чтобы открыть уровень «бронза», водителю достаточно совершить 10 поездок, не получив ни одного негативного отзыва. А вот чтобы заработать уровень «платина», на котором доступны максимальные «бонусы» и экономится еще больше денежных средств, ему необходимо, работая в среднем 40 часов в неделю, иметь рейтинг не ниже 4,9.

Самым активным станет доступно приложение «Таксометр». Помимо заправок-моек-химчисток, им будут активированы скидки от партнеров Яндекс.Такси в супермаркетах, кафе, салонах сотовой связи, строительных магазинах и пр. Причем, в проект вовлечены как федеральные, так и местные компании, которые работают только в рамках одного города. Список партнеров обещают постепенно пополнять, а водители смогут видеть эти скидочные точки на своих таксометрах.

Разработчики приложения считают, что внедренные программы будут способствовать росту доходов водителей без увеличения длительности смены.

Напомним, что месяц назад Яндекс.Такси вместе с двумя другими операторами взялся тестировать новую технологию, способную обеспечить такой сквозной учет и контроль, чтобы водители не перерабатывали.