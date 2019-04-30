Росстандарт утвердил новый масштаб для дорожных знаков

С 1 мая 2019 года в соответствии с приказом Росстандарта в нашей стране начинает действовать национальный ГОСТ по установке в городах уменьшенных дорожных знаков. Приказом разрешается применять такие знаки в центральной части городов (в зонах исторической застройки) и на «нескоростной улично-дорожной сети».

«АВТОСТАТ» уже писал ранее, что с 2017 года в ряде городов России проводится эксперимент по установке уменьшенных и совмещенных дорожных знаков – в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Калининграде. Проект задумывался в интересах пешеходов (небольшие знаки не загораживают обзор) и для улучшения внешнего облика улиц. Инициаторы новшества предлагали малые знаки вешать даже на дома, если на дороге не хватает места. Но, вероятно, все прочие аргументы перевесил главный: по стоимости они дешевле нынешних, и значит при переходе на уменьшенный формат будут экономиться бюджетные средства.

Стоимость большого знака, как рассказал «Коммерсанту» один из его источников, составляет примерно 4 тыс. руб., маленького – 2 тыс. руб. А если используется еще и совмещенный указатель (например, «Парковка» и табличка «Только для инвалидов» на одном щите), то экономия для бюджета получается еще больше. К слову, приказ Россстандарта, разрешил с 1 мая такие совмещенные указатели. Кроме того, он дал «зеленую улицу» табличке со стрелкой и надписью «Уступи всем, и можно направо»: она разрешает правый поворот при красном сигнале светофора.

В Госавтоинспекции опасаются, что все эти новые стандарты из-за бюджетной составляющей со временем могут вытеснить знаки привычных нам размеров, что отразится на безопасности дорожного движения. В ГИБДД считают, что подводить итоги эксперимента преждевременно, тем более, что уже есть примеры негативного применения уменьшенных знаков на ряде улиц (и по данным вопросам суды еще не вынесли окончательного решения). Эти опасения разделяет и президентский Совет по делам человека, и в конце марта даже обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, назвав практику применения уменьшенных знаков «непроработанной». Выяснилось, что и производитель уменьшенных знаков в нашей стране пока только один. Остальным заводам придется перестраивать оборудование.

«Такие документы принимаются с ограничением срока действия на период от одного года до трех лет, по итогам они могут быть переведены в статус национального стандарта либо отменены… – пояснил «Коммерсанту» заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев. – С практической точки зрения смена статуса ничего не меняет. Это добровольный к применению документ…».