Genesis в марте увеличил продажи в России на 91%

Российские дилеры Genesis в марте реализовали 181 автомобилm, что на 91% больше по сравнению с прошлом годом. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи автомобилей Genesis в России выросли в 2,9 раза и составили 609 единиц.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в марте 2016 года. С марта 2017-го у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, а в апреле прошлого года бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2019 года на российском рынке появится обновленный представительский седан Genesis G90. До конца 2021 года модельный ряд Genesis будет насчитывать шесть моделей, включая кроссовер и спортивное купе.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».