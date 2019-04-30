Рынок пикапов с пробегом в России вырос на 6%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по март 2019 года объем российского рынка подержанных пикапов составил 7,4 тыс. единиц. Это на 6% больше, чем в 1 квартале прошлого года.

Лидером вторичного рынка пикапов в нашей стране остается Toyota Hilux. Так, за отчетный период россияне приобрели 1828 б/у экземпляров этой модели – на 2% больше, чем год назад. На втором месте находится Mitsubishi L200 с показателем 1563 единицы (+5%). Третью позицию в рейтинге, с большим отставанием от иномарок, сохраняет отечественный УАЗ «Пикап» (815 шт.), но который при этом показывает весьма значительный рыночный рост (+39%).

За пределами первой тройки оказываются Volkswagen Amarok (602 шт.; +10%) и SsangYong Actyon Sports (449 шт.; +11%). Кроме них, в ТОП-10 рынка подержанных пикапов в РФ по итогам 1 квартала 2019 года попали: Nissan Navara (432 шт.; +11%), Ford Ranger (333 шт.; -10%), Toyota Tundra (245 шт.; -3%), Nissan NP300 (184 шт.; 0%) и Mazda BT-50 (183 шт.; -8%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», пикап Toyota Hilux имеет наилучшую остаточную стоимость в своем сегменте. Так, по результатам исследования «Residual value – 2019», эта модель после трех лет с момента покупки сохраняет свою первоначальную цену на уровне 90,25%.

Выяснить, почему на вторичном рынке одни модели популярнее других, можно на форуме «Used Cars Forum – 2019», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 24 апреля в Москве.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке поможет калькулятор «Оценить авто».