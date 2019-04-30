21.04.19 Прочитали 1669 раз

ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Москвы в 1 квартале

KIA Rio - самый популярный автомобиль на рынке Москвы в 1 квартале

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что лидером российского авторынка по итогам первых трех месяцев 2019 года стала LADA Granta. Теперь мы составили аналогичный рейтинг на крупнейшем региональном рынке – в Москве.

Предпочтения жителей столицы заметно отличаются от общероссийских – лидером рынка здесь является KIA Rio, который за отчетный период разошелся тиражом в 1942 экземпляра, что на 38% меньше, чем в январе – марте 2018 года. Напомним, что в целом по стране эта модель заняла только третье место.

Вторую строчку на рынке Москвы удерживает седан Volkswagen Polo с результатом 1891 автомобиль (+12%). Далее в рейтинге располагаются две модели Hyundai – кроссовер Creta (1676 шт.) и седан Solaris (1496 шт.), причем обе они демонстрируют падение (-5% и -30% соответственно). Замыкает же пятерку лидеров бизнес-седан Toyota Camry (1355 шт.; +18%).

Также в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам 1 квартала 2019 года вошли следующие модели: лифтбек Skoda Octavia (1338 шт.; +1%), кроссоверы Volkswagen Tiguan (1306 шт.; -3%), Nissan X-Trail (1124 шт.; +3%), Nissan Qashqai (1086 шт.; +30%) и Renault Kaptur (1061 шт.; +24%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего же за первые три месяца нынешнего года объем московского авторынка составил 45,4 тыс. единиц, показав падение на 6%.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

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