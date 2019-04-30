ТОП-10 моделей-лидеров российского авторынка в 1 квартале

Несмотря на то, что в марте самым продаваемым автомобилем в России стала LADA Vesta, по итогам 1 квартала 2019 года лидерство на рынке принадлежит другой модели АВТОВАЗа – LADA Granta. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», она оставалась бестселлером российского рынка на протяжении четырех месяцев подряд (с ноября по февраль).

В 1 квартале нынешнего года россияне приобрели 28,6 тыс. новых автомобилей семейства LADA Granta – на 39% больше, чем за три месяца 2018 года. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 27,8 тыс. единиц (+15%). Замыкает тройку лидеров KIA Rio (22,3 тыс. шт.; -13%), который продолжает оставаться самой популярной иномаркой в РФ.

Далее следуют две модели Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris (16,7 тыс. и 14,2 тыс. шт. соответственно). Но если первая из них показывает рост (+6%), то вторая – падение (-2%). Кроме них, в ТОП-10 российского рынка по итогам 1 квартала попали: Volkswagen Polo (11,8 тыс. шт.; +2%), LADA Largus (9,4 тыс. шт.; +2%), Renault Duster (8,3 тыс. шт.; -19%), Toyota Camry (8,3 тыс. шт.; +37%) и Skoda Rapid (8 тыс. шт.; -1%).

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