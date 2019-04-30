20.04.19 Прочитали 1826 раз

ТОП-10 моделей-лидеров российского авторынка в 1 квартале

LADA Granta – лидер российского авторынка в 1 квартале

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Несмотря на то, что в марте самым продаваемым автомобилем в России стала LADA Vesta, по итогам 1 квартала 2019 года лидерство на рынке принадлежит другой модели АВТОВАЗа – LADA Granta. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», она оставалась бестселлером российского рынка на протяжении четырех месяцев подряд (с ноября по февраль).

В 1 квартале нынешнего года россияне приобрели 28,6 тыс. новых автомобилей семейства LADA Granta – на 39% больше, чем за три месяца 2018 года. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 27,8 тыс. единиц (+15%). Замыкает тройку лидеров KIA Rio (22,3 тыс. шт.; -13%), который продолжает оставаться самой популярной иномаркой в РФ.

Далее следуют две модели Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris (16,7 тыс. и 14,2 тыс. шт. соответственно). Но если первая из них показывает рост (+6%), то вторая – падение (-2%). Кроме них, в ТОП-10 российского рынка по итогам 1 квартала попали: Volkswagen Polo (11,8 тыс. шт.; +2%), LADA Largus (9,4 тыс. шт.; +2%), Renault Duster (8,3 тыс. шт.; -19%), Toyota Camry (8,3 тыс. шт.; +37%) и Skoda Rapid (8 тыс. шт.; -1%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи модели-лидеры hyundai hyundai creta hyundai solaris kia kia rio lada lada granta lada largus lada vesta renault renault duster skoda skoda rapid toyota toyota camry volkswagen volkswagen polo

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

LADA Vesta в марте стала лидером рынка в Уральском и Южном ФО

18 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

«Лада» на миллион («Российская газета»)

1 февраля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Казахстанский авторынок в 1 квартале 2019 года

вчера, 15:45

Вся инфографика
 
Загрузка...