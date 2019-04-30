Продажи новых люксовых автомобилей в РФ упали на 19%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury по итогам 1 квартала 2019 года составил 269 единиц, что на 18,7% меньше, чем год назад. Эксперты отмечают, что падение в этом рыночном сегменте продолжается уже третий месяц подряд, причем в феврале и марте оно имеет двузначный показатель (ниже -20%).

Бестселлером здесь традиционно является Mercedes-Benz Maybach S-Class: в 1 квартале на эту модель пришлось 46% от общего объема рынка люксовых машин, что в количественном выражении соответствует 124 экземплярам. На второй строчке с результатом в 59 автомобилей расположилась марка Bentley, на третьей – Maserati (29 шт..). С минимальным отрывом от нее четвертую позицию занимает Lamborghini (28 шт.). Также в январе – феврале 2019 года в России было куплено 24 новых автомобиля Rolls-Royce, 3 – Ferrari и 2 – Aston Martin.

Свыше половины новых люксовых машин в 1 квартале приобрели жители российской столицы (56,5%), что эквивалентно 152 единицам. Почти каждый десятый такой автомобиль получил прописку в Подмосковье (26 шт.). В Санкт-Петербурге этот показатель составил 21 экземпляр, в Краснодарском крае – 12, в Свердловской области – 7, в Татарстане – 5, а в Ростовской области – 4. По три таких машины отправились в Самарскую и Томскую области. По два новых автомобиля сегмента Luxury приобрели жители в 11-ти субъектах РФ, по одному – еще в 14-ти.

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