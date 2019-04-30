В России три бренда обновили ценники на свои модели

Мониторинг цен, регулярно проводимый экспертами сайта «Цена Авто», выявил изменение стоимости отдельных моделей трех марок, представленных на российском рынке.

Отмечается, что выросли цены на некоторые комплектации универсалов Volkswagen Caddy и Caddy Maxi. На сколько подорожали эти автомобили, можно узнать здесь.

Еще один бренд из Германии - премиальный MINI - поднял цены на большинство своих моделей. Исключение составил лишь кабриолет MINI Cabrio, а все хэтчбеки этой марки обзавелись новыми ценниками. Ознакомиться с ними можно тут.

Наконец, китайский Chery снизил цены на одну из комплектаций своего кроссовера Tiggo 3. Информация о величине снижения и новые цены на этот автомобиль содержится на сайте «Цена Авто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».