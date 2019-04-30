20.04.19 Прочитали 573 раз

В России три бренда обновили ценники на свои модели

В России три бренда обновили ценники на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили
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Мониторинг цен, регулярно проводимый экспертами сайта «Цена Авто», выявил изменение стоимости отдельных моделей трех марок, представленных на российском рынке.

Отмечается, что выросли цены на некоторые комплектации универсалов Volkswagen Caddy и Caddy Maxi. На сколько подорожали эти автомобили, можно узнать здесь.

Еще один бренд из Германии - премиальный MINI - поднял цены на большинство своих моделей. Исключение составил лишь кабриолет MINI Cabrio, а все хэтчбеки этой марки обзавелись новыми ценниками. Ознакомиться с ними можно тут.

Наконец, китайский Chery снизил цены на одну из комплектаций своего кроссовера Tiggo 3. Информация о величине снижения и новые цены на этот автомобиль содержится на сайте «Цена Авто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены chery mini volkswagen

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