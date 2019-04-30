Scania открывает центры по продаже техники с пробегом

Компания Scania с конца 2018 года официально открыла в России шесть центров Scania по продаже техники с пробегом. В течение этого года около десяти аналогичных центров появятся в других крупных городах страны, сообщает пресс-служба «Скания-Русь». Как отмечается, с созданием специализированных центров стало возможным приобретение качественной подержанной техники на специальных условиях финансирования.

Для организации центров по продаже техники с пробегом выбраны площадки в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Три из них работают в Московской области («Скания Сервис Ногинск», «Скания Сервис Голицыно» и «Север-Скан Авто»), по одному в Санкт-Петербурге («Скания Сервис Шушары»), Нижнем Новгороде («Транссервис») и Новосибирске («СибТракСкан»). В течение года планируется открытие аналогичных центров еще в ряде крупных городов России.

Перед продажей все модели проходят тщательную диагностику на дилерских станциях Scania, которая длится около 4-6 часов. Техника проверяется по специальному чек-листу, в котором больше 70 пунктов технического соответствия подержанной машины требованиям Scania. Опытный персонал проверяет не только техническое состояние, но и историю каждого автомобиля, делает операционный анализ за весь период его эксплуатации. При этом в центрах представлены не только грузовые автомобили Scania, но и техника других производителей.

Как отмечает менеджер по продажам техники с пробегом «Скания-Русь» Дмитрий Миклашевич, компания обеспечивает техническую поддержку по контракту «Защита», в который входит не только сервисное обслуживание, но и защита силовой линии.

«Разработанные нами программы финансовой поддержки продаж техники с пробегом выгодны для перевозчиков. Ведь это и индивидуальная процентная ставка, и специальные тарифы по страховке, подтвержденные страховыми компаниями для такой техники. Кроме того, будучи уверенными в техническом состоянии автомобилей, мы готовы предлагать сниженный первоначальный взнос. Особые условия финансирования в части ставок, срока и аванса распространяются и на полуприцепную технику, так как тягач не работает без полуприцепа», – рассказал руководитель направления развития бизнеса «Скания Лизинг» Александр Корнев.