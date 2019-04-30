Французский авторынок в марте ушел «в минус»

Автомобильный рынок Франции в марте снизился на 2,3% до 225818 машин. По итогам первых трех месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 553335 единиц (-0,6%).

Согласно данным, полученным аналитическим агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в марте стала Renault, реализовавшая 45911 машин (-6,6%). Второе место занимает Peugeot с показателем 37262 проданных автомобиля (-8,1%). Реализация Citroen увеличилась на 9,7% и составила 23677 машин. Далее идет Dacia, чьи дилеры реализовали 15838 автомобилей (+13,8%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, продажи которого составили 15704 машины (+8,3%).

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