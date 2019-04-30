Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Renault в марте реализовали 13051 автомобиль – на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 29349 машин, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,5%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3549 потребителей (+11%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, разошедшийся тиражом в количестве 3536 единиц (-14%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2988 реализованных автомобилей (-4%). Также отмечается, что продажи кроссоверов французской марки составили 2764 машины, что на 15% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Renault начали прием заказов на новую лимитированную серию для активного отдыха Duster Adventure. Новинка предлагается по цене от 1 млн 32 тыс. 990 рублей и оснащается только полным приводом в сочетании с бензиновыми или дизельным двигателями, механической или автоматической коробками передач.

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