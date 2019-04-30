Volvo поставила 20 седельных тягачей Volvo FH для компании «БЛГ Логистик СПб»

Российское подразделение одного из крупнейших логистических операторов Европы BLG Logistics приобрело первую партию из 20 седельных тягачей Volvo FH.

Седельные тягачи Volvo FH оснащены 13-литровыми двигателями мощностью 420 л.с., агрегатированными с автоматизированными КП I-Shift для снижения расхода топлива и повышения комфорта и производительности труда водителей. Кабины грузовых автомобилей всей партии окрашены в серебристый металлик – фирменный цвет автопарка BLG Logistics, сообщает пресс-служба Volvo Trucks Россия. Кроме того, в комплектацию автомобилей включены расширенные пакеты активной и пассивной безопасности, включая систему предупреждения о фронтальном столкновении с функцией экстренного торможения и систему контроля полосы движения.

Высота седельно-сцепного устройства на данной партии грузовых автомобилей Volvo FH составляет 1050 мм с целью использования с автовозными полуприцепами Blizard 3.3 для транспортировки легковых автомобилей премиум-класса на маршруте Москва – Санкт-Петербург – Москва.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo Group в 2018 году реализовала на российском рынке 6405 грузовых автомобилей Volvo (+6,7%), из них 88% от объема – калужского производства.