Казахстанский автопром в 1 квартале вырос на 30%

По итогам первого квартала 2019 года в Казахстане произведено 8822 транспортных средства всех типов, что на 29,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), за три месяца было выпущено 8304 легковых автомобиля (+27,9%), 205 грузовиков (+15,8%), 151 прицеп и полуприцеп (+60,6%), 149 автобусов (+577,3%) и 13 единиц прочей специализированной техники (-31,6%).

По предварительным данным, на костанайском «СарыаркаАвтоПром» в первом квартале было произведено 3328 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов (+57,9%). В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было собрано 5049 единиц техники (+14,5%). В Семее «СемАЗ» произвел 94 грузовика, кокшетауский «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 78 грузовиков, Daewoo Bus - 61 автобус, а на счету алматинского Hyundai Trans Auto - 37 единиц техники.

Автомобили локального производства в первом квартале превысили половину всех продаж, с начала года казахстанцы в общей сложности приобрели более 7,5 тыс. автомобилей местной сборки, что составляет 55% рынка. Более подробная информация о состоянии авторынка Казахстана в январе - марте 2019 года содержится здесь.

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