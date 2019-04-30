Volkswagen к 2028 году выпустит в Китае 11,6 млн электромобилей

Немецкий автоконцерн Volkswagen к 2028 году планирует выпустить 11,6 млн электромобилей в Китае. Эта инициатива затронет все три совместных предприятия компании в КНР - FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen и JAC Volkswagen, сообщает агентство "Финмаркет". В том числе в этом году потребителям будут доступны 14 моделей автомобилей, работающих на новых источниках энергии (NEV).

"Китай и наши сильные китайские партнеры будут играть ключевую роль в наших планах по обеспечению более чистой, безопасной и разумной мобильности миллионов людей", - заявил председатель совета директоров Volkswagen Герберт Дисс.

Кроме того, автопроизводитель намерен сформировать широкую сеть зарядных станций в Китае. В целом в мире Volkswagen к 2028 году планирует выпустить до 22 млн электромобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила на автосалоне в Шанхае электрический полноразмерный кроссовер ID. ROOMZZ – новую модель семейства ID. Серийная версия появится на рынке Китая в 2021 году. ID. ROOMZZ оснащен комплексом систем IQ.DRIVE: при необходимости автомобиль может задействовать режим ID. Pilot и двигаться в потоке транспортных средств полностью автономно (технологии автоматизированного управления четвертого уровня).

Оснащенный аккумуляторной батареей мощность 82 кВт новый ID. ROOMZZ получил запас хода до 450 км (в цикле WLTP) или 475 км (в цикле NEDC, в Китае). С помощью станции быстрой зарядки мощностью 150 кВт (постоянный ток) полностью разряженную батарею можно зарядить на 80% за полчаса. Два электродвигателя могут одновременно приводить в движение обе оси (электрический полный привод 4MOTION), при этом совокупная мощность силовой установки достигает 225 л.с. ID. ROOMZZ разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км/ч. Как и у всех электромобилей, максимальный крутящий момент двигателей доступен уже в момент старта.

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