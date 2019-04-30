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Datsun on-DO в марте вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Datsun on-DO в марте вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
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Российские дилеры Datsun в марте реализовали 2687 автомобилей – на 21% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи Datsun составили 5448 машин, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,4%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в марте составили 2383 машины (+24%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Хэтчбек Datsun mi-DO в прошлом месяце разошелся в количестве 304 экземпляров (+4%).

Напомним, с 1 марта автомобили Datsun on-DO и mi-DO стали доступны по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль». Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Nissan в России, для марки Datsun наиболее востребована программа «Семейный автомобиль», т.к. этот бренд в большей степени выбирают клиенты с детьми. В компании ожидают увеличения спроса на автомобили Datsun на 5 – 10% в связи с действием госпрограмм.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи datsun datsun mi-do datsun on-do

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