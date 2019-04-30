Toyota в марте увеличила продажи в России на 6%

Российские дилеры Toyota в марте реализовали 9224 автомобиля, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2019 года продажи Toyota на российском рынке выросли на 5% и составили 21608 машин. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,5% против 5,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в марте стал бизнес-седан Camry, который нашел 3405 покупателей, что на 34% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 13% и составили 2609 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте в России стартовали продажи седана Corolla нового поколения, построенного на основе глобальной архитектуры TNGA. Также российские дилеры Toyota начали прием заказов на внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado в специальной ограниченной серии от Toyota Racing Development.

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