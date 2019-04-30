На «НЕФАЗе» выпущен 100-й электробус КАМАЗ-6282

На «НЕФАЗе» собран 100-й электробус КАМАЗ-6282. Напомним, в мае прошлого года КАМАЗ выиграл тендер на производство и поставку 100 электробусов и ультрабыстрых зарядных станций в адрес ГУП «Мосгортранс». Позднее КАМАЗ стал победителем еще одного тендера, и в 2019 году компания поставит в Москву еще 100 электробусов и 36 ультрабыстрых зарядных станций. Серийное производство этого перспективного вида пассажирского транспорта осуществляется на площадке «НЕФАЗа»

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, с целью безусловного выполнения плана производства автобусов и электробусов 1 марта 2019 года на «НЕФАЗе» стартовал проект по созданию нового производственного потока изготовления современной линейки автобусов и электробусов и по обеспечению его необходимыми технологическими мощностями. Его результатом стал выход на такт сборки 20 электробусов в месяц.

«Запуск в серийное производство принципиально нового вида пассажирского транспорта – электробуса КАМАЗ-6282 – стал одним из знаковых этапов в развитии нашей компании, –заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. – Мы вышли на один из наиболее емких российских рынков – рынок пассажирского транспорта Москвы. Кроме того, создание экологичного транспорта на электротяге – сегодня в числе актуальных мировых трендов в автопроме, поэтому мы связываем с этим проектом большие перспективы. КАМАЗ готов к разработке разных видов электробусов с учётом особенностей российских регионов».

Электробус КАМАЗ-6282 разработан по техзаданию «Мосгортранса» с учетом особенностей региона и активно используется в пассажирских перевозках в Москве – сегодня этим видом транспорта ежедневно пользуется почти 30 тыс. человек. В электробусе КАМАЗ-6282 применены современные компоненты тягового электрооборудования, в т.ч. электропортальный мост и литий-титанатные (LTO) аккумуляторные батареи. На их полную зарядку требуется всего 24 минуты, а для подзарядки достаточно от 8 до 12 минут. Электробус заряжается от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа, в дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трехфазной сети переменного тока 380 В (так называемая «ночная зарядка», которая занимает в среднем 8 часов). Примечательно, что зарядка электробуса возможна при диапазоне температур от +45 до –40 градусов, поэтому электробус может перевозить пассажиров круглый год. Максимальная скорость электробуса – 75 км/ч, максимальный запас хода – 70 км. Модель оснащена самым современным оборудованием – от спутниковой навигации до USB-разъемов для зарядки мобильных устройств. Электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 33 места для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных.