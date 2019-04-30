19.04.19 Прочитали 1156 раз

«Копейке» - 49 лет: в России их более 355 тысяч штук

«Копейке» - 49 лет: в России их более 355 тысяч штук

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019
Все оперативные данные

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые шесть «Жигулей» ВАЗ-2101: два – синего цвета и четыре – вишневого. Позже в народе их прозвали «копейками». Сегодня модели исполняется 49 лет. Однако, несмотря на столь солидный возраст («копейки» выпускались с 1970 по 1984 год и значит, самым «юным» из них сейчас около 35 лет), многие из них все еще не списаны «в утиль» и, судя по регулярным ретро-пробегам, даже остаются на полном ходу.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2019 года в нашей стране числилось 355,6 тыс. автомобилей ВАЗ-2101. Причем, свыше 40% из них «прописаны» в двух федеральных округах – Сибирском (доля – 22,1%) и Центральном (20,4%).

На первом месте среди регионов-лидеров по любви к «копейке» находится Иркутская область, которая имеет самый большой парк автомобилей ВАЗ-2101 (18,4 тыс. шт.), т.е. более 5% от общего количества. На втором месте – Челябинская область (17 тыс. шт.). В ТОП-5 здесь также входят Красноярский (15 тыс. шт.), Алтайский (14,3 тыс. шт.) и Краснодарский (13,9 тыс. шт.) края. Москва в этом рейтинге – на шестом месте. Как выяснилось, в столице сегодня на учете состоят 13,6 тыс. таких автомобилей.

При этом «копейки» не просто стоят на учете, но и представляют рыночную ценность, т.к. продолжают являться объектами купли-продажи. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в РФ было перепродано 8,5 тыс. «копеек».

На следующий год автомобилю ВАЗ-2101 исполнится уже 50 лет. На федеральном уровне утвержден ряд мероприятий по случаю этой памятной для отечественного автопрома даты.

Быстро узнать стоимость автомобиля на вторичном рынке поможет калькулятор «Оценить авто».

«Копейке» - 49 лет: в России их более 355 тысяч штук

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз легковые автомобили парк россия lada

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