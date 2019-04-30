«Копейке» - 49 лет: в России их более 355 тысяч штук

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые шесть «Жигулей» ВАЗ-2101: два – синего цвета и четыре – вишневого. Позже в народе их прозвали «копейками». Сегодня модели исполняется 49 лет. Однако, несмотря на столь солидный возраст («копейки» выпускались с 1970 по 1984 год и значит, самым «юным» из них сейчас около 35 лет), многие из них все еще не списаны «в утиль» и, судя по регулярным ретро-пробегам, даже остаются на полном ходу.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2019 года в нашей стране числилось 355,6 тыс. автомобилей ВАЗ-2101. Причем, свыше 40% из них «прописаны» в двух федеральных округах – Сибирском (доля – 22,1%) и Центральном (20,4%).

На первом месте среди регионов-лидеров по любви к «копейке» находится Иркутская область, которая имеет самый большой парк автомобилей ВАЗ-2101 (18,4 тыс. шт.), т.е. более 5% от общего количества. На втором месте – Челябинская область (17 тыс. шт.). В ТОП-5 здесь также входят Красноярский (15 тыс. шт.), Алтайский (14,3 тыс. шт.) и Краснодарский (13,9 тыс. шт.) края. Москва в этом рейтинге – на шестом месте. Как выяснилось, в столице сегодня на учете состоят 13,6 тыс. таких автомобилей.

При этом «копейки» не просто стоят на учете, но и представляют рыночную ценность, т.к. продолжают являться объектами купли-продажи. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года в РФ было перепродано 8,5 тыс. «копеек».

На следующий год автомобилю ВАЗ-2101 исполнится уже 50 лет. На федеральном уровне утвержден ряд мероприятий по случаю этой памятной для отечественного автопрома даты.

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