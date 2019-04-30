В ГИБДД планируют жестче подходить к сдаче экзаменов на водительские права

О том, что теоретический экзамен на получение водительских прав будет меняться, глава ГИБДД объявил еще месяц назад. Уже тогда Михаил Черников, давая интервью журналистам, пояснял, что перечень экзаменационных задач будет расширен, вопросов станет больше и в них будет сделан больший упор на знание безопасных действий в различных дорожных ситуациях.

Сейчас грядущие изменения начинают обрастать подробностями. Так, например, РИА Новости сегодня, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД, сообщило, что «упор на знание безопасных действий» в ходе сдачи экзамена выльется не только в дополнительные вопросы теоретической части и изменение старых формулировок, но и в дифференцированный подход к итоговой оценке.

Так, например, «неверные ответы на экзаменационные задачи будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации». И одного неверного ответа может хватить для того, чтобы провалить экзамен в целом – если подобная ошибка в реальной ситуации способна привести к ДТП.

Следуя заявленной логике (курс – на безопасность), из теоретического экзамена могут исчезнуть вопросы типа «Как влияет длительный разгон транспортного средства с включенной первой передачей на расход топлива?», либо их не будут оценивать жестко, но вот если вы ошибетесь в правилах проезда перекрестка или соблюдении правил обгона – ошибка аукнется вам пересдачей.

Напомним также, что ранее Черников уже рассказывал и о другом нововведении в теоретической части: при сдаче теоретического экзамена предлагается формировать тематические группы для каждой категории транспортных средств. Для водителей мотоциклов – отдельно, для категории BE – отдельно.

Не исключено, что эти и другие изменения в теоретической части экзаменов ГИБДД будут введены уже в следующем году.

Быстро узнать стоимость автомобиля на вторичном рынке поможет калькулятор «Оценить авто».