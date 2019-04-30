Haval представил новый интеллектуальный концепт-кар Haval Vision 2025

Компания Haval представила на Шанхайском автосалоне интеллектуальный концепт-кар Haval Vision 2025. Среди опций, которые Haval планирует реализовать в новом автомобиле, –навигационная система дополненной реальности AR-HUD, дисплей с динамическим отображением на лобовом стекле, функция поиска автомобиля, распознавание лиц, сопряженный смарт-браслет, технология потокового мультимедиа и др.

Как сообщает пресс-служба китайской марки, в Haval Vision 2025 будет реализована технология многомерного соединения с интеллектуальной сетью. Предполагается, что, используя искусственный интеллект, интернет и другие технологии, автомобиль предоставит своему владельцу целый спектр услуг, связанных с вождением, развлечениями и бытовыми вопросами.

Впервые в концепт-каре Haval используется навигационная система дополненной реальности AR-HUD. С помощью системы AR-HUD элементы дополненной реальности, такие, как навигация, индикаторы, развлечения и переписка, высвечиваются на лобовом стекле. Контроль над автомобилем будет осуществляться в реальном времени на дисплее с динамическим отображением на лобовом стекле.

Функция распознавания лиц в Haval Vision 2025 призвана заменить ключи, а также связать идентификацию человека с интеллектуальной сетью и облачными вычислениями. Например, зайдя в свой облачный аккаунт при помощи функции распознавания лиц, владелец получит право управления автомобилем. После прохождения идентификации концепт-кар, через синхронизацию данных аккаунта, автоматически настраивает сохраненные в памяти положение сидения, данные о здоровье, навигационные сведения, музыку и другие индивидуализированные функции.

В Haval Vision 2025 будет использоваться технология потокового мультимедиа, при которой современная высокотехнологичная оптическая электроника заменит боковые зеркала и зеркало заднего вида. В числе ее преимуществ то, что ни подголовники, ни пассажиры сзади не преграждают зону обзора. Доказано, что это увеличивает поле зрения водителя по меньшей мере в 4 раза, по сравнению с традиционным зеркалом заднего вида. Благодаря внедрению этой технологии, эффективно решается проблема «слепых зон», что значительно повышает уровень безопасности вождения.

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