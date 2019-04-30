ГК «Авторусь» открыла новый дилерский центр Volkswagen в Измайлово

Новый дилерский центр «Фольксваген Центр Измайлово» открыл свои двери для первых клиентов и стал уже пятым автосалоном марки в портфеле ГК «Авторусь».

Дилерский центр предлагает своим клиентам весь спектр услуг официального дилера Volkswagen, включая продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, прохождение тест-драйвов, trade-in, кредитование и страхование, сервисное обслуживание автомобилей, слесарный ремонт, продажу запасных частей и аксессуаров, сообщает пресс-служба ГК «Авторусь».

Как отмечается, Фольксваген Центр Измайлово – четвертый шоу-рум в составе холдинга, оборудованный в соответствии с концепцией Digital. Подбор желаемой комплектации происходит с помощью виртуального конфигуратора.

Общая площадь дилерского центра составляет более 3900 кв.м, а в просторном шоу-руме можно познакомиться со всем модельным рядом марки. Отдельного внимания заслуживает сервисная зона: она оборудована сразу 20 постами для ремонта и обслуживания автомобилей. В планах работы центра – обеспечение сервисом всех клиентов Восточного округа. Также в планах – продажа более 700 автомобилей до конца 2019 года. Ожидается, что самым популярным среди клиентов станет Volkswagen Tiguan.

Команда дилерского центра состоит из опытных специалистов, прошедших обучение в Академии Volkswagen, многие из которых уже имеют опыт работы в команде компании «Авторусь».

Как отмечается, появление нового дилерского центра Volkswagen в Измайлово было востребовано и самим производителем с целью сделать автосалоны и сервисные центры марки доступнее для жителей Восточного округа столицы.

«Решение об открытии нового дилерского центра было продиктовано самим рынком: сегодня модельный ряд Volkswagen чрезвычайно востребован как среди частных покупателей, так и среди корпоративных клиентов. ГК «Авторусь» уже много лет успешно сотрудничает с «Фольксваген Груп Рус», и полученный за это время опыт позволит нам поддерживать высочайшие стандарты обслуживания клиентов», – заявил директор по развитию Кирилл Ким.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на сегодняшний день у марки Volkswagen 128 официальных дилеров в России, 30 из них работают в формате Digital, а 10 дилеров предлагают услугу покупки автомобиля онлайн. По итогам первого квартала российские дилеры Volkswagen реализовали 22075 автомобилей, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.

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