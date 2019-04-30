Hyundai Venue станет самым компактным кроссовером марки

Компания Hyundai на Нью-Йоркском автосалоне представила новейший кроссовер Venue, который пополнит растущую модельную линейку компании и станет самым компактным SUV корейской марки. Автомобиль оснащается 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем Gamma Smartstream.

Как сообщает пресс-служба Hyundai, дизайн нового Venue определяется компактными формами кузова, в которых воплощается актуальная интерпретация фирменного стиля Hyundai. При взгляде в профиль в глаза бросаются мощные колесные арки и рельефная поясная линия, а каскадная фальшрадиаторная решетка со светодиодными дневными ходовыми огнями и кубическими фарами является выражением нового фирменного облика передней части моделей Hyundai, который имеется также у Kona и Nexo. Venue комплектуется эффектными 17-дюймовыми легкосплавными дисками наряду со стандартными 15-дюймовыми.

В стандартную комплектацию Venue входят полностью складывающиеся в пропорции 60/40 задние сиденья. Габариты Venue: длина – 4036 мм, ширина – 1753 мм, высота – 1545 мм, колесная база – 2520 мм.

Автомобиль получил множество систем безопасности и удобств премиум-класса. Новейшая мультимедийная система Venue оснащается 8-дюймовым сенсорным экраном и дисплеем камеры заднего вида. В системе реализована поддержка Apple CarPlay и Android Auto для удобной работы с основными функциями смартфона, включая навигацию в приложениях, потоковую передачу аудио и голосовой поиск. Покупатели также оценят такие удобные решения, как два разъема USB и 3,5-дюймовый ЖК-экран для отображения нужной информации, камеру заднего вида и телефонное подключение через Bluetooth.

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