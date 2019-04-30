18.04.19 Прочитали 315 раз

Hyundai представила новое поколение Sonata

Компания Hyundai на Нью-Йоркском автосалоне представила восьмое поколение модели Sonata

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компания Hyundai на Нью-Йоркском автосалоне представила восьмое поколение модели Sonata. Как сообщает пресс-служба корейской марки, новая Sonata – первая модель, созданная на базе новой, универсальной платформы третьего поколения Hyundai Motor. Она обеспечивает лучшую конструктивную жесткость и снижение массы, что позволяет вносить дополнительные улучшения в плане дизайна, безопасности, эффективности и ходовых качеств.

Автомобиль приобрел облик спортивного четырехдверного купе и получил новые двигатели семейства Smartstream. Новая Sonata оснащается девятью подушками безопасности, а также высокотехнологичными системами помощи водителю из комплекса ADAS. Многочисленные датчики и системы действуют совместно и готовы предупредить водителя или активироваться в случае возникновения угрозы аварии.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры hyundai hyundai sonata

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