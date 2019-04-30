Brilliance представил в Шанхае новые кроссоверы

Китайская компания Brilliance на автосалоне в Шанхае представила три модели кроссоверов: компактный Brilliance V3, созданный совместно с командой BMW Brilliance V6 и флагман модельного ряда – Brilliance V7 с новым турбированным двигателем 1.8Т.

Компактный кроссовер Brilliance V3 (4240 мм длина /1803 мм ширина/ 1600 мм высота) получил мощный турбированный двигатель 1.5Т, сообщает пресс-служба китайской марки. Автомобиль оснащен интеллектуальной мультимедийной системой с цветным 10.4-дюймовым сенсорным экраном, системой навигации, системой соединения с мобильным телефоном APPlink, Bluetooth, встроенным Wi-Fi, функцией управления голосом. Кузов, изготовленный на 60% из высокопрочной стали, 6 подушек безопасности, система кругового обзора 360 градусов, камера заднего вида при парковке, электронная система контроля устойчивости (ESC) обеспечивают высокий уровень безопасности.

Кроссовер Brilliance V6 (4620 мм длина / 1922 мм ширина / 1734 мм высота) - это первый продукт, созданный на платформе M8X совместно с командой BMW. Дизайн автомобиля разработан австрийской компанией Magna. Интерьер автомобиля отличают кожаные сиденья и передняя панель, отделанная кожей того же благородного кофейного цвета, раздельный климат контроль, панорамный люк 1150 × 710 мм с площадью освещения 0,82 кв.м. Автомобили производятся с 5-ти и 6-ступенчатой механической трансмиссией, а также с роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией 7DCT, двигателями 2,0 л и 1,6Т, радиус дисков: R17 - R19.

Флагманский кроссовер Brilliance V7 (габариты модели: 4702 мм длина, 1932 мм ширина, 1753 мм высота) также создан на платформе M8X, в которой заложена европейская концепция расширенного развития для производства автомобилей разных классов. Креативный директор по дизайну этой модели – Александра Корндорфер – возглавляет группу дизайнеров BMW. Brilliance V7 был создан при всесторонней технической поддержке команды BMW, которая также обеспечивала контроль качества на всех этапах процесса производства этого автомобиля.

Представленный на выставке Brilliance V7 оснащен новым турбированным двигателем 1.8Т (СЕ18), мощностью 232 л.с., максимальный крутящий момент – 300 Н•м, разгон от 0 до 100 км/ч составляет 8,5 сек.; 7-дюймовым интеллектуальным компьютером; центральным экраном управления – 10,4-дюймов; системой Bri Air 2.0, которая распознает речь и обеспечивает голосовое и дистанционное управление, а также в ней доступны интеллектуальные развлечения.

Интерьер салона оформлен в коричневых и черных тонах, используются мягкие пластики, поверхность приборной панели покрыта кожей, а в сиденьях использована технология вспенивания двойной плотности для большего удобства и комфорта всех пассажиров.

Материал кузова Brilliance V7 того же качества, что и у BMW, а доля высокопрочной стали в его составе достигла 56%, что является одним из самых высоких в этом классе. Безопасность автомобиля была оценена на 5 «звезд» по системе C-NCAP.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».