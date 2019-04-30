LADA Vesta в марте стала лидером рынка в Уральском и Южном ФО

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили модели-лидеры в федеральных округах по итогам марта нынешнего года. Согласно результатам исследования, в первый весенний месяц LADA Vesta завоевала первенство в двух из них.

Так, в прошлом месяце 1184 жителя Уральского ФО выбрали для себя автомобили семейства LADA Vesta – это на 35% больше, чем годом ранее. На второй строчке их предпочтений расположилась LADA Granta с результатом в 964 экземпляра (+45%), на третьей – KIA Rio (816 шт.; -14%).

Первенство на авторынке Южного ФО тоже принадлежит LADA Vesta, результат которой составил 1005 единиц, показав рост на 30%. В тройку лидеров здесь попали еще LADA Granta (1002 шт.; +49%) и KIA Rio (785 шт.; -12%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили самую популярную модель на рынках Поволжья, Северного Кавказа и Сибири.

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