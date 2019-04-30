Государственная Дума приняла очередное упрощение в ОСАГО

Вчера в ГосДуме в третьем, окончательном, чтении были приняты поправки в ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Суть этих изменений в следующем. Законодатели наконец официально уравняли в правах бумажные и электронные страховые полисы. В поправках к ФЗ закреплено, что каждому договору ОСАГО будет присваиваться уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса. Бумажный полис, оформленный на бланке строгой отчетности с применением специальных знаков защиты, возить с собой не понадобится, достаточно знать его номер и название компании-страховщика. Это в значительной степени упростит жизнь автовладельцам, а также поможет в борьбе с «липовыми» страховщиками, полагают депутаты.

Еще одна любопытная поправочка: «В случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, извещение о дорожно-транспортном происшествии может быть составлено водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в виде электронного документа. Извещение о дорожно-транспортном происшествии в виде электронного документа составляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по форме, установленной Банком России».

Депутаты также изменили правила компенсации страховыми компаниями своих расходов – в тех случаях, когда в ДТП пострадали пешеходы, спровоцировавшие ДТП. Законом оговорено, что предъявить требования к таким пешеходам по возмещению ущерба страховая компания может только в том случае, если виновник аварии сам не пострадал (имеется в виду ранение, увечье или гибель пешехода-виновника). «Поступает много жалоб от родственников погибших пешеходов на требования страховых компаний компенсировать им расходы на ремонт автомобилей. Несправедливо, когда с людей, потерявших близкого человека, требуют оплаты ремонта машины, ставшей причиной трагедии», — прокомментировал данное решение председатель Думы Вячеслав Володин.

Кроме того, проектом закона уточняется перечень лиц, которые вправе предъявить требование об осуществлении компенсационной выплаты, уточняется течение срока исковой давности по предъявлению таких требований, вводится претензионный порядок рассмотрения споров. Также в соответствии с нововведениями сотрудники таможни смогут проверять наличие ОСАГО либо международной страховки у въезжающих в РФ на своих автомобилях иностранцев. Дело в том, что взыскать с незастрахованного виновника аварии без российского гражданства компенсацию ущерба в ДТП очень сложно.

Новая норма особенно актуальна в отношении граждан сопредельных с Россией стран, с которыми у нас упрощенный порядок пересечения границы. Из текста ФЗ: «Владелец транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве и въезжающего на территорию Российской Федерации, обязан иметь договор страхования гражданской ответственности, заключенный на условиях настоящего Федерального закона или в рамках международных систем страхования».

Согласно процедуре, третье чтение в ГосДуме считается окончательным, проект Закона № 501904-7 передан в Совет Федерации и после подписания Президентом РФ вступит в силу.

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